Tchad : 20 kilomètres de route à bitumer dans la ville de Mongo

Au total, ce sont 20 kilomètres de routes qui seront bitumées dans les prochains mois à travers la ville de Mongo selon le ministère des Infrastructures. Ces nouvelles routes comprendront des voies à deux fois deux voies ainsi que des voies à deux fois une voie. Cette initiative a été soutenue par le Président de transition du Tchad, le Général Mahamat Idriss Deby Itno.



Pour mener à bien ce projet ambitieux, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Aziz Mahamat Saleh, a donné l'instruction ferme à l'entreprise CGCOC Group de commencer les travaux rapidement et de ne pas les interrompre. Cependant, il a également demandé à cette entreprise d'embaucher du personnel local afin de favoriser l'emploi au sein de la communauté.



Par ailleurs, d'autres chantiers visant l'aménagement des routes en terre dans la province du Guéra ainsi que la relance des travaux arrêtés ont été annoncés par Aziz Mahamat Saleh.



Cette initiative marque un tournant majeur dans le développement urbain du Tchad et plus particulièrement dans la ville de Mongo. Les nouvelles infrastructures routières permettront non seulement une meilleure fluidité du trafic mais également un accès facilité aux services essentiels tels que l'éducation et les soins médicaux.