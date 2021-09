Tchad : 200 demandeurs d’emploi formés en techniques d’élaboration et de gestion des projets

L’Office national pour la promotion de l’emploi (ONAPE) a lancé vendredi la formation de 200 demandeurs d'emploi en techniques d'élaboration et de gestion des projets. La cérémonie a eu lieu dans le 2ème arrondissement, à la direction de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Perfectionnement (DEFPP).



Dans son allocution, le directeur général de l'ONAPE, Sadick Brahim Dicko, a souligné que les crises économiques, sécuritaires et sanitaires qui ont secouées ces dernières années le monde ont affecté I'ensemble des secteurs de production. Ceci a accentué la question du chômage et la problématique de l'employabilité des jeunes. Raison pour laquelle l'entreprenariat reste et demeure l'un des moyens ultimes pour sortir cette jeunesse de la situation de précarité dans laquelle elle est plongée.



Les formations sont initiées par l'ONAPE dans toutes les provinces du pays pour offrir aux jeunes la possibilité d'accéder à un emploi indépendant, générateur de revenu et les préserver de la pauvreté et du découragement qui compromettent leur avenir.



La formation permettra aux bénéficiaires d'acquérir des connaissances qu’ils vont traduire dans les faits en élaborant des projets. L'ONAPE accompagne également dans la création et le financement des entreprises afin de lutter contre le chômage et le sous-emploi.