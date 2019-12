Tchad : 200 jeunes et femmes formés en entrepreneuriat au Logone occidental

Le Réseau de Jeunes pour le Développement et le Leadership avec ses partenaires, notamment l’Union Européenne et l’UNFPA, ont organisé une série de formation du 27 au 28 décembre 2019 en entrepreneuriat et en santé de reproduction à Moundou.



L’initiative s’inscrit dans le souci de rendre l’entrepreneuriat inclusif pour un développement intégré et profitable à toutes les couches sociales.



La formation vise à renforcer les capacités en création et en gestion des entreprises. Au total, 200 jeunes et femmes issus de la province du Logone occidental suivent cette formation.



Dans la foulée, l’association a installé les membres du bureau de sa section de Moundou.