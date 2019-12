Tchad : 200 jeunes outillés en entrepreneuriat et en création d'entreprise à Abéché

La formation sur l'entrepreneuriat et le leadership à l'intention de 200 jeunes de la ville d'Abéché a pris fin ce samedi au Lycée national Franco-arabe. Elle a été organisée par le Réseau des jeunes pour le développement et le leadership au Tchad, sous le thème : "entrepreneuriat inclusif pour un développement intégré profitable à toutes les couches sociales".



Durant deux jours d'intenses travaux, les participants ont reçu plusieurs modules dont : l'entrepreneuriat, la création d'entreprise, et la recherche de financement.



Une motion de recommandation a été formulée par les participants au Réseau des jeunes pour le développement et aux partenaires. Ils souhaitent multiplier ce genre de formation, valoriser les engagements pour donner suite aux projets des participants, et amener les jeunes filles à s'intéresser au domaine de l'entrepreneuriat.



Au nom de la coordination du Réseau des jeunes pour le développement et le leadership du Tchad, Abdelmounim Mahamat s'est réjouit du bon déroulement de la formation. Il a remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de l'évènement et a demandé aux participants de vulgariser les notions reçues.



À la fin de la formation, les membres du Réseau des jeunes pour le développement et le leadership au Tchad, venus de N'Djamena, ont installé la sous-coordination provinciale pour coordonner leurs activités dans la province du Ouaddaï.