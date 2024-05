Tchad : 208 lauréats reçoivent leurs attestations et kits de formation professionnelle à Bol

Au total, 208 lauréats du Centre de Formation Technique et Professionnelle de Bol ont reçu leurs kits et attestations après 6 mois de formation théorique et pratique en couture et en menuiserie. Cette formation est l'œuvre du ministère de la Formation Professionnelle, des Métiers et de la Microfinance, en partenariat avec l'UNICEF à travers le projet "Education Cannot Wait".



Le Directeur du Centre de Formation Technique et Professionnelle de Bol, Mahamat Saladine Outman, a rappelé que cette cérémonie marque la fin de la formation professionnelle des enfants retournés et des déplacés, visant à les intégrer dans l'autonomie et la création d'emplois.



Il a invité les autres partenaires techniques et financiers à emboîter le pas de l'UNICEF pour appuyer cette initiative et aider ces jeunes en situation de précarité à acquérir un métier qui leur permettra de se prendre en charge.



Représentant le ministre de la Formation Professionnelle, des Métiers et de la Microfinance, Ramadji Susanne a mentionné que cette initiative va sans doute réduire le nombre de chômeurs dans la province du Lac. Pour elle, la lutte contre le chômage des jeunes et des femmes constitue la préoccupation majeure des plus hautes autorités du pays. Elle a exhorté les apprenants à valoriser cette formation, car elle les aidera à conquérir le marché de l'emploi.



Le Secrétaire Général de la Province du Lac, Gousso Cheick Boubou, a rappelé que la province du Lac est confrontée à d'énormes difficultés. C'est pourquoi le gouvernement et ses partenaires se sont engagés à travers le programme pluriannuel d’appui à la résilience de l’éducation en situation d’urgence, pour relever ces défis. Il a appelé les bénéficiaires à faire bon usage des kits et à créer des emplois dans leur entourage.



Les bénéficiaires ont salué cette initiative qui fera d'eux des citoyens capables de prendre leur destin en main.