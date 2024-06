Tchad : 21 juin Fête de la Musique !

L'Office National de Promotion du Tourisme, de l'Artisanat et des Arts (ONPTA) du Tchad souhaite une joyeuse Fête de la Musique à tous. L'ONPTA invite la population à célébrer la musique sous toutes ses formes dans le cadre de cette journée dédiée.



C'est l'occasion pour les musiciens, artistes et amateurs de musique de se rassembler et de partager leur passion à travers différentes manifestations musicales. Malheureusement, le ministère du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat a annoncé la suspension des festivités liées à la Fête de la musique pour trois jours, suite à l'incendie tragique de la nuit du 18 au 19 juin 2024 à la poudrière de Goudji.



La Fête de la Musique est une tradition célébrée dans de nombreux pays pour valoriser la diversité musicale et encourager la création artistique. Également connue sous le nom de Fête de la Musique, cette journée internationale est célébrée dans plus de 120 pays à travers le monde, et vise à promouvoir la musique et son importance culturelle.



Au Tchad, la Journée de la Musique est une occasion festive et animée, réunissant des personnes de tous âges et horizons pour apprécier la musique dans ses diverses formes. Les rues et les espaces publics se transforment en scènes de concert improvisées, où les musiciens interprètent un large éventail de genres, allant de la musique traditionnelle tchadienne aux tubes internationaux populaires. Toujours au Tchad, cet événement est l'opportunité de mettre en lumière la richesse du patrimoine musical national et de promouvoir les talents locaux.

La musique est une force puissante capable de rassembler les gens, de transcender les barrières culturelles et de promouvoir la paix et la compréhension. En cette Journée de la Musique, célébrons le pouvoir de la musique d'enrichir nos vies et de faire du monde un endroit plus harmonieux.