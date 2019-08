Tchad : 21 nominations à la direction de la police, 8 nouveaux postes

Le décret n° 1294 du 26 août 2019 porte nomination à des postes de responsabilité à la direction générale de la Police nationale.



Direction générale

Directeur général : commissaire divisionnaire de police Hissein Doudoua



Direction des ressources humaines et du matériel

Directeur adjoint : commissaire divisionnaire de police Tala Mbaiornom Cleopas



Sous-direction des ressources humaines

Sous-directeur : commissaire de police Mahamat Bichara Adam



Sous-direction du matériel

Sous-directeur : commissaire divisionnaire Charfadine Elimaye



Direction de l'ordre public et de la circulation

Directeur : commissaire divisionnaire de police Abdelkerim Hamid Lony (nouveau poste)

Directeur adjoint : commissaire divisionnaire de police Hachim Haroun Déby (nouveau poste)



Sous-direction de l'ordre public

Sous-directeur : commissaire divisionnaire de police Daoud Patcha Kérim (nouveau poste)



Sous-direction de la circulation

Sous-directeur : commissaire de police Zakaria Ismaïl Dy (nouveau poste)



Direction de la police technique, scientifique et de l'identité civile

Directeur : commissaire divisionnaire de police Brahim Mahamat Mahadjir

Directeur adjoint : commissaire de police Ahmat Moustapha Chidi



Sous-direction de l'identité civile

Sous-directeur : commissaire principal de police Abakar Arabi



Direction de la transmission, de l'informatique et des traces technologiques

Directeur : commissaire principal Taltal Djanto Kirga



Sous-direction de l'informatique et des traces technologiques

Sous-directeur : commissaire de police Mahamat Saleh Djibrine (nouveau poste)



Sous-direction de la transmission

Sous-directeur : commissaire principal de police Mobé Ngardoum (nouveau poste)



Sous-direction de la communication et de l'information

Sous-directeur : commissaire de police Amane Azina Isack (nouveau poste)



Direction de l'émigration et de l'immigration

Directeur : commissaire principal de police Sougour Abdelkerim Déby



Sous-direction de l'émigration

Sous-directeur.: Commissaire de police Kalli Mahamat Youssouf (nouveau poste)



Direction de l'école nationale de police

Directeur : commissaire divisionnaire de police Ali Goukouni Ardi

Directeur adjoint : commissaire de police Mbaïornom Karmi



Direction du bureau central national interpol

Directeur : commissaire de police Moussa Souleymane

Directeur adjoint : commissaire de police Liguim Abdraman Barandam