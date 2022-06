Tchad : 2152 candidats composent le baccalauréat à Kelo

Les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2022 ont été lancées ce lundi 20 juin à Kelo. C'est le secrétaire général du département de la Tandjile Ouest, Ali Abakar Issa, qui a lancé les épreuves en présence du chef de mission des deux centres d'examens de Kelo, Haroun Adoum et de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale et de la promotion civique, Amos Ampil Mahamat.



2152 candidats toutes séries confondues composent cet examen à Kelo.



Dans son mot de bienvenue, Haroun Adoum a demandé aux candidats de respecter les consignes données.



Lançant officiellement les épreuves, le secrétaire général du département de la Tandjile Ouest a exhorté les élèves à la sérénité, au travail et à éviter de tricher.