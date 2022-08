Tchad : 22 morts et plus de 290.000 sinistrés à la suite des inondations (ONU/autorités)

Les dernières pluies du lundi 15 août ont aggravé l'estimation du nombre de populations affectées par les inondations. D'après les derniers chiffres (17 août) communiqués par le comité national de crise des inondations du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale à la direction de la protection civile et des opérations d'aides humanitaires de la commission européenne, on estime que 46 090 ménages (292 585 personnes) ont été affectés dans 11 provinces du pays.



Les provinces du sud restent les plus touchées : Logone Oriental et Occidental, Mayo Kebbi Est et Ouest, Salamat et Sila. Le nombre de personnes affectées dans la ville de N'Djamena est estimé à 41 262.



Un risque très élevé de nouvelles crues des rivières est attendu dans les prochains jours. Dans l'ouest du Tchad, 60 000 personnes pourraient être directement exposées.



Les plans d'urgence sont en cours de révision à la lumière de la situation et des missions d'évaluation ont été déployées dans les zones affectées.



"Nous, ainsi que nos partenaires, soutenons le gouvernement en fournissant une aide d'urgence sous forme de nourriture, d'abris, de gestion du paludisme et d'autres aides essentielles", a indiqué jeudi un porte-parole du secrétaire général de l'ONU.



Les besoins humanitaires avant les inondations n'étaient financés qu'à 34 % à la mi-août - 171 millions de dollars reçus sur les 510 millions de dollars nécessaires. Un plan de réponse global a été lancé le 18 août avec le soutien du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA).