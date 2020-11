Tchad : 23 projets entrepreneuriaux financés à hauteur de 510 millions Fcfa

"Jamais ici ou ailleurs, dans la sous-région et même plus loin, un fonds dédié aux jeunes et aux femmes même sans expérience, avec une garantie infaillible de l'État, n'a été lancé, encore moins en un si court temps et ce, malgré le Covid-19 et les difficultés de mobilité et financière que cela comporte", affirme le ministre des Finances et du Budget.



Le ministre informe que des instructions ont été données par le chef de l'État afin que la loi des Finances 2021 exonère d'impôt sur les revenus des personnes physiques et des taxes patronales les emplois qui seront créés par les femmes et les jeunes.



La cérémonie a eu lieu en présence de la Première Dame Hinda Déby. Le ministre lui a rendu hommage, ainsi qu'à sa Fondation Grand Coeur. "Quand quelqu'un fait du bien, on doit le reconnaitre. Madame la Première Dame, vous avez toute notre admiration", a-t-il dit.