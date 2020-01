Tchad : 237.000 enfants concernés par une campagne sanitaire au Ouaddaï

La campagne de supplémentation en vitamines A et de déparasitage au Mébendazole a été lancé vendredi matin à Abéché, par le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Mahamat Abdelkerim Ali.



Le délégué sanitaire provincial du Ouaddaï, Dr. Abdel-mamout Chéne, a indiqué que la campagne est organisée du 10 au 12 janvier 2020 pour protéger les enfants de six à 59 mois.



237.277 enfants devraient être vaccinés au cours de la campagne. Des gouttes leurs seront administrées afin de leur assurer une bonne visibilité et de lutter contre les infections.



"Cette campagne est une ultime occasion pour protéger nos enfants car nos agents vont administrer les gouttes de la Vitamine A et les comprimés de Mébendazole, et cela pour traiter et guérir plusieurs maladies gratuitement", a indiqué le délégué sanitaire provincial du Ouaddaï, Dr. Abdel-mamout Chéne.



La vitamine A joue un rôle important dans l'organisme humain. Elle assure une bonne santé visuelle, lutte contre les infections en renforçant le système immunitaire, renouvelle les cellules de l'organisme, protège la peau contre le vieillissement et joue un rôle nutritionnel. Le Mébendazole permet de traiter des maladies comme la diarrhée.



Des agents sanitaires vont se rendre auprès de l'ensemble des ménages de la province pour administrer les deux produits.