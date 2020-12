Tchad : 24 morts au Batha dans des affrontements

BATHA - 24 personnes sont mortes dans des affrontements survenus hier au village Achiguek, dans le département du Batha Est, a annoncé dimanche le ministre de l'Administration du territoire et des Collectivités autonomes.



Le ministre Mahamat Ismaël Chaïbo s'est rendu sur les lieux de l'incident en présence du gouverneur de la province du Batha, le général Beïnando Tatola, ainsi que des responsables administratifs et militaires.



Le conflit serait lié à un différend entre deux communautés.



La délégation ministérielle a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a réuni les parties en conflit.



Détails à suivre.