Tchad : 2464 candidats composent le BEF au Guera

Au centre principal du Guera au lycée de Mongo, au total, 2464 candidats composent le Brevet de l'enseignement fondamental (BEF) au Guera, lancé par les autorités administratives de la province du Guera. Ces candidats au niveau provincial sont répartis dans 10 centres principaux et 12 centres secondaires. Quant au niveau communal, on compte 3 centres, à savoir le CEG communal de Mongo, avec 241 candidats, le collège bilingue de Mongo, avec 266 candidats et le centre principal, avec 416 candidats, dont 270 garçons et 146 filles.



Le vice-président du centre principal du CEG de Mongo, Akouna Ahmat Ibedou a confié que les épreuves se déroulent dans des meilleures conditions, en commençant par la rédaction écrite. Par ailleurs, ces épreuves seront corrigées tout juste après les compositions, pour proclamer les résultats à temps.



Enfin, le délégué de l'éducation, Mahamat Ibet Becla se dit très optimiste de la réussite de cet examen, étant donné que les candidats se contentent des épreuves proposées, et aucun incident n'est signalé, au terme de ses visites dans les différents centres de la ville.