Tchad : 25 étudiantes de l'Université de Pala bénéficieront de bourses d'études

Lors d'un point de presse tenu ce 8 juin 2023 dans les locaux provisoires de l'Université, Djikoloum Patrice, chef du département des Lettres de l'Université de Pala, a annoncé que son département, en collaboration avec l'université, bénéficie d'un soutien financier de l'Ambassade de France au Tchad.



Ce soutien vise à financer un micro-projet intitulé "Projet d'Appui aux Jeunes Filles Inscrites à l'Université de Pala". Le montant total du financement s'élève à 5 040 000 FCFA, dont près de 80% est pris en charge par l'Ambassade de France au Tchad, et le reste (plus de 20%) est cofinancé par l'université.



Ce projet vise à soutenir une vingtaine de filles inscrites à l'Université de Pala. La sélection des bénéficiaires se fera en prenant en compte leur situation sociale précaire comme critère clé, afin de stimuler leur poursuite d'études, a déclaré Djikoloum Patrice. Les bénéficiaires recevront des bourses d'études d'un montant de 50 000 francs CFA pour l'année en cours, ainsi que d'autres avantages, notamment une allocation mensuelle de 18 000 FCFA sur une période allant de fin juin à fin octobre 2023, soit une durée de 5 mois, selon le porteur du projet. Deux conférences-débats sur la question du genre en lien avec l'éducation et le maintien des filles à l'université seront également organisées.



Ne sont pas éligibles les filles mariées, celles qui viennent d'être inscrites cette année et celles ayant obtenu leur licence ou étant réorientées définitivement. Ce micro-projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme FSPI genre et enseignement supérieur, selon Djikoloum Patrice, chef du département des Lettres de l'Université de Pala.