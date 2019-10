Tchad : 25 mois d’arriérés à la mairie de Moundou, "un crime" selon le gouverneur Dago Yacoub

‘25 mois d’arriérés de salaire c’est trop, il est urgent de trouver une solution’ c’est en ces termes que le Gouverneur de la Province du Logone Occidental Dago Yacoub a démarré ce matin une rencontre avec l’exécutif de la mairie de Moundou, le Conseil communal, et les délégués du personnel, rencontre tenue au sein même de la mairie. Elle fait suite à l’interminable crise qui secoue la Mairie de Moundou depuis plusieurs mois.

Prenant la parole à l’introduction de la rencontre, le numéro 1 de la Province du Logone Occidental a qualifié de crime selon ses termes, les arriérés de salaires des employés de la commune qui s’élèvent à 25 mois. Il a salué le courage de ces employés qui dit t-ils ont su patienté tout ce temps. Dago Yakoub de poursuivre qu’il ne comprend pas pourquoi ces employés ont attendu tout ce temps avant d’aller en grève. C’est pourquoi il affirme que la grève est un droit mais elle peut avoir de solution.

Dago Yakoub propose donc pour une sortie de crise, la mise sur pied d’une commission de recouvrement, et une commission juridique afin d’examiner cas de licenciements abusifs du personnel et aussi celui du SG qui lui, a été remplacé aussitôt par un ancien maire.

S’exprimant au nom des employés de la mairie, le secrétaire provincial du syndicat des Travailleurs du Tchad Guilao Keiba a remercié le gouverneur pour son initiative avant de plaider auprès de lui afin de trouver une solution pour les nombreux pères de familles qui accusent 25 mois d’arriérés de salaire. Il a par ailleurs souligné que le licenciement du personnel a été faite d’une manière abusive et ne respectant aucun texte régissant la loi du travail. Document à l’appui Guilaou Keiba a affirmé que tous les délégués du personnel sont licenciés à l’exception d’un. Ce qui est contraire à la loi a-t-il conclu.

Quelques conseillers se sont levés pour exprimer leur désolation vis-à-vis de l’attitude du maire Nérolel Ndoukolé qui, refuse de dialoguer et de les recevoir dans son bureau. Ils ont évoqué le problème de la session communale qui devrait se tenir mais qui a été suspendu par une requête du maire déposé auprès du procureur de la République près le tribunal de grande Instance de Moundou. Cette session n’a toujours pas lieu et le conseil l’a réclamé sans gain de cause.

Le Préfet du Département de Lac Wey Youssouf Oumar Barh a déploré le manque de dialogue entre le conseil et l’exécutif de la mairie de Moundou avant de souligner que la commune est une institution de l’Etat et non celle d’un parti politique. Il appelle au dialogue avant d’approuver les propositions du gouverneur pour une sortie de crise.

Répondant aux différentes accusations portées à son égard, le maire de la ville de Moundou Nérolel Ndoukolé a fait savoir que le problème majeur de la mairie de Moundou est le manque d’argent. Pour ce qui est de la suspension de la session, il se justifie en disant qu’il était malade au moment où le conseil a sollicité la session c’est la raison pour laquelle il a déposé une requête auprès du procureur pour la suspension.

Le secrétaire général de la Province du Logone Occidental et le Préfet du Département du Lac Wey Youssouf Oumar Barh ont été chargé par le Gouverneur de la mise en exécution des résolutions prises lors de la rencontre.