Tchad : 250 jeunes du Moyen-Chari s'engagent pour le leadership et le plaidoyer de paix

Cet atelier de formation, prévu pour 125 jeunes filles et 125 jeunes garçons âgés de 15 à 35 ans issus de diverses associations de jeunes de la province du Moyen-Chari, s'inscrit dans le cadre du projet « Renforcement des relations intergénérationnelles et interpartis pour la participation civique et politique des jeunes, la création d'un environnement sécurisé et pacifique ».



Son principal objectif est de renforcer le contexte institutionnel favorable à l'implication des jeunes filles et garçons dans les mécanismes de prise de décision, ainsi que de promouvoir des partenariats encourageant la gouvernance inclusive et contribuant au dialogue entre la jeunesse et les acteurs des institutions publiques.



Bayé Vaissaba, chef de mission, a souligné que cette formation vise à doter les jeunes participants des connaissances relatives à la consolidation de la paix, y compris le leadership, le plaidoyer, l'entrepreneuriat et la rédaction de plans d'affaires, ainsi que la gouvernance et le développement local.



Mamgobaye Nanalmadine, chargé de programme de participation et d'engagement des jeunes à l'UNICEF, a expliqué aux jeunes que ce projet envisage d'organiser un « Forum sur la participation des jeunes aux mécanismes de prise de décision », s'étalant sur une période de 24 mois, et sera mis en œuvre dans les localités de Bongor, Ndjamena, Mongo et Sarh.



Djimassal Olivier, chargé de programme au ministère de la Jeunesse et formateur, a encouragé les jeunes issus des diverses associations de la province du Moyen-Chari à saisir cette opportunité et à s'investir pleinement dans des activités génératrices de revenus. Il les a également incités à devenir des leaders exemplaires tout en favorisant la cohésion au sein de leurs associations, en cultivant un esprit de vivre-ensemble.