Tchad : 26% d'anciens députés intègrent le Conseil national de transition

Les anciens députés sont représentés à hauteur de 26% dans la nouvelle Assemblée du Conseil national de transition. Ils ont une expérience législative à capitaliser par la transition. Cette approche du comité ad hoc de sélection des candidatures permet d’éviter la table rase et stabiliser le fonctionnement de l’institution.



En chiffres, l'on compte 33% de femmes, 67% d'hommes, 24 anciens députés (soit 26%) et 69 nouveaux (74%). 75% des membres du CNT sont francophones et 25% arabophones. L'on compte 29 jeunes soit 31%. Chaque province est représentée par au moins 3 personnes.



Les autorités ont ainsi veillé à une représentation proportionnelle des forces politiques pour que le CNT soit le reflet des opinions diverses des populations tchadiennes.



Les partis politiques sont largement représentés : au total 188 partis issus des 16 coalitions sont représentés dans le CNT. Ce sont des partis politiques et des coalitions de partis politiques qui composent l’Assemblée nationale tchadienne et d’autres sensiblités tant de la société que de la chefferie traditionnelle et de la diaspora.