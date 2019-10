Tchad : 26 militaires "arrêtés et déportés de force" (CTDDH)

La Convention tchadienne de défense des droits de l'Homme (CTDDH) a annoncé samedi dans un communiqué que "des militaires tous originaires des provinces du BET (Borkou, Ennedi, Tibesti) ont été mis aux arrêts et déportés de force à N'Djamena par avion."



"Leur arrestation a un lien avec la tension militaire dans la zone de Miski", selon l'organisation. La CTDDH se dit "extrêmement inquiète pour leurs vies."



"Les proches parents de ces militaires sont sans nouvelles d'eux et ignorent où ils se trouvent en ce moment", indique le secrétaire général de la CTDDH, Mahamat Nour Ibedou.



Il s'agit de :

1-Abdraman Tchouma Arami

2-Touka Koromai Kaliya

3- Ali Hamit Abdoulaye

4- Abdallah Hissein Trami

5-Galmai Tchakore Lode

6-Hassan Youssouf Kore

7-Moussa Allabani Wordougou

8-Mahamat Allamine Ahmat

9-Hassan Mahamat Wordougou

10-Ahmat Galmai Wolli

11-Sougou Mht Abdou

12-Ousman Abdraman Issa

13-Hamit Wordougou Gorou

14-Saleh Eguerei Siri

15-Mahamat Ibni Mht

16-Tahir Mht Moussa

17-Adoum Issa Souleyman

18-Chidi Mht Zene

19-Hassan Chahata Koroya

20-Mht Ali Choukou

21-Ibrahim Hamit Sougui

22-Issa Issackha Yesko

23-Abdallah Bachar Guinassou

24Mahamat Mht Sougoumi

15-Brahim Mht Djemil

26-Ahmat Badour Dadi



La CTDDH qui "suit avec attention cette affaire considère que leur arrestation est arbitraire et exige leur libération immédiate ; elle rendra en conséquence le gouvernement tchadien responsable d'une éventuelle atteinte à leur intégrité physique."