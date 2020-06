TCHAD Tchad : 26 nominations dans les Universités publiques

30 Juin 2020





Le décret N°1334 du 29 juin 2020 porte nomination des enseignants chercheurs et chercheurs dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilité ci-après dans les Universités Publiques :



Université de N'Djamena

Direction des affaires administratives et des ressources humaines

Directeur adjoint : Mahamat Saleh Ali (poste vacant)



Faculté des sciences économiques et de gestion

Doyen : Dr. Djimasra Nodjitidje Nestor (maintenu)

Vice-doyen : Dr. Mahamat Bachar Alkatib (maintenu)



Faculté des sciences humaines et sociales

Doyen : Dr. Dingaounarbe Faustin, en remplacement de Dr. Vincent De Paul Allambademel appelé à d'autres fonctions

Vice-doyen : Dr. Taha Adam Ahamat (poste vacant)



Faculté des sciences de la santé humaine

Doyen : Pr. Foumsou Lhagadang (poste vacant)

Vice-doyenne : Dr. Djekoundade Antoinette (maintenue)



Faculté des sciences exactes et appliquées

Doyen : Mc Nadjitonon Ngarmaim en remplacement de Dr. Ahmat Mahamat Charfadine appelé à d'autres fonctions

Vice-doyenne : Dr. Gotoum Nadjinangar en remplacement de Dr. Mahamat Nour Adam Sakine, appelé à d'autres fonctions



Faculté de langue, arts et communication

Doyen : Dr. Bichara Taoussi, en remplacement de Dr. Madjindaye Yambaidje, appelé à d'autres fonctions

Vice-doyen : Pr. Mahamat Oumar Alfal (maintenu)



Faculté des sciences juridiques et politiques

Doyen : Dr. Robenate Jean Calvin, en remplacement de Pr. Djikoloum Bendjamin Benan, appelé à d'autres fonctions

Vice-doyen : Dr. Abdelkhafar Ali Abderhim, en remplacement de Dr. Oumar Mahamat Dago, appelé à d'autres fonctions



Faculté des sciences de l'éducation

Doyen : Dr. Naimo Djimbaye Gatro, en remplacement de Dr. Hassan Bouba Djimet, appelé à d'autres fonctions

Vice-doyen : Dr. Ahmat Mahamat Moussa, en remplacement de Dr. Naimo Djimbaye Gatro, appelé à d'autres fonctions



Université virtuelle du Tchad

Président : Dr. Mahamat Charfadine Salim (poste vacant)

Vice-président chargé des enseignements : Dr. Daouda Mahamat (maintenu)

Secrétaire général : Dr. Abdoulaye Moussa (maintenu)



Université Adam Barka d'Abéché

Vice-président chargé des enseignements : Dr. Mahamat Saleh Yacoub, en remplacement de Dr. Atteib Idriss Halaw-Law, appelé à d'autres fonctions



Université de Moundou

Secrétaire générale : Dr. Djounfoun Cathia (poste vacant)



Université des sciences et de technologie d'Ati

Faculté des sciences de la vie et de la terre, et de l'aménagement du territoire

Doyen : Dr. Dona Adoum Gobi (maintenu)



Faculté de sciences agropastorales et agroalimentaires

Doyen : Dr. Cherif lamandine Amine, en remplacement de Dr. Amidou Bouba Kaou, appelé à d'autres fonctions



Université de Pala

Vice-président chargé des enseignements : Dr. Amidou Bouba Kaou (poste vacant)



Université polytechnique de Mongo

Faculté des mines et géologie

Doyen : Dr. Hamza Brahim Mahamat (nouveau poste)



Faculté des sciences et techniques de l'ingénieur

Doyen : Dr. Koularambaye Mbaitelbe (nouveau poste)



Université de Sarh

Vice-présidente chargée des enseignements : Dr. Koudji Goule, en remplacement de Dr. Djimoko Sabine appelée à d'autres fonctions



Secrétariat général

Secrétaire général : Dr. Mahamat Youssouf Mahamat (poste vacant)



Direction des affaires académiques

Directeur : Dr. Andjaffa Djaldi Simon, en remplacement de Dr. Koudji Goule, appelée à d'autres fonctions



Direction de la scolarité et des examens

Directeur : Adoum Ganda Malato (poste vacant)



Faculté des lettres, arts et sciences humaines

Doyen : Dr. Djimadoum Allaramadji Caleb (poste vacant)



Université Doba

Faculté des sciences et techniques

Doyen : Adoum Isaac (nouveau poste)



Faculté des sciences économiques

Doyen : Dr. Djimnadjingar Ratangar (nouveau poste)



Faculté des lettres, arts et sciences humaines

Doyen : Dr. Nankara Clison (nouveau poste)





