Tchad : 26,3 milliards Fcfa de l'UE en faveur du développement humain et de la protection de la biodiversité

La première action de ce financement consistera en un appui à l'éducation de base, en collaboration avec l'AFD, pour une somme totale de 40 millions d'euros. Cette action vise à combattre l'analphabétisme, à favoriser l'inclusion socio-économique et à émanciper les populations vulnérables dans quatre régions du Tchad, en particulier les jeunes filles et les enfants non scolarisés des zones rurales périphériques. Les provinces du Wadi Fira, d'Ouaddaï, du Mandoul et du Logone Oriental seront les premières à bénéficier de cette action.



La deuxième action, d'un montant de 12 millions d'euros, vise à poursuivre et à renforcer la lutte contre l'exploitation et le trafic illicite des ressources naturelles et de la biodiversité. L'Union européenne soutiendra ainsi le monitoring écologique et la gestion durable du grand écosystème de Zakouma et de la réserve naturelle et culturelle de l'Ennedi. Cette action vise également à promouvoir des activités économiques durables pour les populations riveraines ou vivant dans les aires protégées. Enfin, elle prévoit l'appui au lancement d'une institution nationale et de dispositifs locaux dédiés à la protection des écosystèmes et de la biodiversité, ainsi qu'à la planification du développement territorial. Cette action portera une attention particulière aux personnes vulnérables, telles que les filles et femmes vivant dans les territoires riverains des aires protégées.



Avec ce financement, l'Union européenne confirme son engagement sans faille à soutenir le développement de la population tchadienne et à protéger son patrimoine naturel et culturel.