Tchad : 27 nominations au ministère de l'Enseignement Supérieur, 12 nouveaux postes

Le décret n° 2023 du 29 novembre 2019 porte nomination des enseignants-chercheurs et des chercheurs à des postes de responsabilité dans les universités publiques. Le décret est pris sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.



Université de N'Djamena

Président : Pr. Mahamat Saleh Daoussa Haggar

Vice-président chargé des enseignements : Dr. Djikoloum Benjamin



Vice-président chargé de la recherche et des écoles doctorales : Pr. Ngarasta Ngarkodji

Directeur des affaires académiques : Dr. Bintou Abderaman

Directeur des affaires administratives et des ressources humaines : Dr. Souraya Tidjani Kondol

Directeur du système d'information et de la communication : Mme. Haouye Mahamat (nouveau poste)



Université Adam Barka d'Abéché

Président : Pr. Mahamat Seid Ali

Vice-président chargé des enseignements : Dr. Atteib Idriss Halaw-law

Secrétaire générale : Dr. Mbague Diondoh (nouveau poste)

Directrice des affaires académiques : Mme. Kaoukab Allamine (nouveau poste)

Directeur de la scolarité et des examens : Tidjani Assouni (nouveau poste)

Directrice de la bibliothèque universitaire : Mme. Awatif Djazouli



Université polytechique de Mongo

Président : Pr. Abakar Mahamat Tahir

Secrétaire général : Abdoulaye Moustapha

Directeur des affaires académiques : Dr. Ngarmoundou Ngargoto (nouveau poste)

Directeur de la scolarité et des examens : Ali Malloum Bada (nouveau poste)

Directeur du système d'information et de la communication : Mahamat Abdelaziz Assoul (nouveau poste)

Directeur de l'Institut polytechnique de Mongo : Dr. Hamza Brahim Mahamat

Directeur des études de l'Institut polytechnique : Dr. Koularambaye Mbaitelbe



Université de Sarh

Président : Pr. Ndoutalengar Medard

Vice-présidente chargée des enseignements : Dr. Djimoko Sabine (poste vacant)

Secrétaire général : Abdoulaye Saleh Bakaye

Directrice de la scolarité et des examens : Mme. Ballah Solkam Rosalie (nouveau poste)

Directrice des affaires académiques : Dr. Koudji Goule (nouveau poste)



Université de Doba

DIrecteur de la scolarité et des examens : Doumde Marambaye (nouveau poste)

Directeur des affaires académiques : Dr. Koularambaye Bembaye (nouveau poste)

Directeur du système d'information et de la communication : Todjirom Djimadoum (nouveau poste)