Tchad : 274.816 personnes touchées par les inondations dans le pays

Le nombre de personnes touchées par les inondations au Tchad est estimé à 274 816 personnes, selon un rapport du bureau de coordination des affaires humanitaires (OHCA) de l'ONU publié vendredi dernier.



À N'Djamena, 5 812 ménages ont été touchés par les récentes inondations. Le 23 septembre, les partenaires humanitaires ont fourni un soutien initial en vivres et articles non alimentaires à 2 273 ménages dans quatre quartiers différents.



Trois sites ont été identifiés pour la délocalisation et l'un d'entre eux est en cours de développement. Le site comprendra dans un premier temps 100 abris donnés par le gouvernement tchadien et des bâches de l'UNICEF.



Des discussions sont en cours pour l'agrandissement du site pour accueillir jusqu'à 400 abris. Le site recevra le plus grand nombre possible de 535 familles actuellement situées dans le lycée de Walia, avec un surpeuplement et un assainissement extrêmement médiocre.



Dans les provinces de l'est et du centre de Batha, Salamat, Sila, Ouaddaï, Ennedi-ouest et Wadi Fira, plus de 16 000 ménages ont été touchés par les inondations. Selon l'OCHA, les populations ont un besoin urgent de nourriture, douches, articles non alimentaires et moyens de subsistance.



Dans les provinces méridionales de Mayo-Kebbi est, Mandoul et Tandjile, plus de 17 000 ménages ont été affectés en termes d'abris et de moyens de subsistance, mais aucune réponse n'a été possible jusqu'à présent en raison du manque de ressources et des problèmes d'accès.



Dans la province du Lac, près de 7 000 ménages ont été touchés par les inondations et sont actuellement déplacés dans des sites. Plusieurs partenaires humanitaires ont répondu dans les domaines sanitaires (ACF, HCR), de l'alimentation (PAM), des articles non alimentaires et des abris (Concern Worldwide, UNICEF, UNFPA, Oxfam) mais les besoins sont bien plus importants que les ressources disponibles.



Dans l'ensemble du pays, et sur la base des statistiques gouvernementales et des données d'évaluation, quelque 46 000 ménages (274 816 personnes) ont été touchés au 18 septembre. Les partenaires humanitaires continuent de collaborer avec le gouvernement au sein de son comité de crise, pour suivre l'évolution de la situation et suivre la réponse apportée.