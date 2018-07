Tchad : 274 signataires d'une lettre appellent le chef de l'Etat à conserver le statut régional de Fada

274 tchadiens à travers le monde ont signé une lettre ouverte appelant le président de la République, Idriss Déby à conserver le statut régional de la ville de Fada, selon un communiqué du Collectif pour la Défense de Fada (CODEF) parvenu à Alwihda Info.



Le CODEF rappelle que "l’organisation territoriale d’un État relève du pouvoir politique, mais toute réorganisation doit préalablement faire l'objet d'études sérieuses notamment sociologiques, démographiques et économiques. Ainsi, toute réforme territoriale doit nécessairement obéir à des critères vérifiables par tous, y compris les jeunes enfants de l’école primaire qui l’apprennent en géographie, sinon, il laissera la place aux soupçons d’arbitraire et d’abus de pouvoir."



Selon les signataires, "si l’administration centrale de Fada est transférée à Amdjarass, les conséquences seront immédiates et dramatiques pour les populations isolées qui vivent du tourisme car ces sites touristiques situés à plusieurs centaines de kilomètres d'Amdjarass ne peuvent pas être délocalisés. Une absence d’administration régionale à Fada, une forteresse naturelle à cheval sur trois frontières (Libye, Soudan, Egypte), affectera considérablement l’équilibre social et économique de toute la région de L’Ennedi et la stabilité du Nord-Est du Tchad".



Le collectif espère que le président Idriss Déby entendra ces arguments et qu'il manifestera son désaccord au projet qui "signe la disparition de Fada".