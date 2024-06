Tchad : 2839 candidats composent le concours d'entrée en lycée technique et professionnel au Logone Oriental

A Doba, ce sont au total 608 candidats qui composent cet examen au centre unique sis au lycée Pascal Yoadimnadji. Le délégué provincial de l'éducation nationale et de la promotion civique au Logone Oriental, Liguidam Djoïgué Robert, a mis l'accent sur les avantages des filières techniques et professionnelles avant de remercier les autorités pour l'autorisation de la création des lycées techniques et industrielles dans la région l'année prochaine.



Avant le début des épreuves, le représentant du gouverneur du Logone Oriental, Ngardodjim Guiradoum, a invité les candidats à la sérénité et à aborder les épreuves en toute confiance.



Le concours d'entrée en lycée technique et professionnel offre aux jeunes tchadiens l'opportunité d'acquérir des compétences techniques et professionnelles recherchées par le marché du travail. Ces filières constituent une voie d'avenir prometteuse pour les jeunes qui souhaitent s'insérer dans le monde du travail et contribuer au développement économique du pays.



L'organisation réussie de ce concours est un défi majeur pour le système éducatif tchadien. Il s'agit de garantir des conditions d'examen équitables et transparentes pour tous les candidats et de leur permettre de démontrer leurs aptitudes et leur motivation pour les filières techniques et professionnelles.