Tchad : 29 militants des Transformateurs condamnés à de la prison ferme à Moundou

Le Tribunal de grande instance de Moundou à prononcé lundi une condamnation à deux mois de prison ferme pour 29 militants des Transformateurs, a constaté Alwihda Info.



Trois femmes ont été condamnées à 3 mois de prison avec sursis.



Il leur est reproché des actes de rébellion et d'outrage.



Au total, 32 personnes ont été arrêtées le 5 février dernier à Moundou, au cours d'une réunion, à la veille de la marche initiée par le parti Transformateurs et la société civile.



Des banderoles et affiches ont été saisies.