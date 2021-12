Tchad : 29 nominations au ministère de la Justice

Par décret n°1015 du 21 décembre 2021, les personnalités dont les noms suivent sont nommées conseillers du garde des sceaux, ministre de la Justice chargé des droits humains :

• ABDOULAYE NDOKOULBE

• KOLDJIMADJI MIRARI



Par décret n°1016 du 21 décembre 2021, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au ministère de la Justice chargé des droits humains :



INSPECTION GÉNÉRALE:

• Inspecteur Général: Monsieur HAMZA BOUKAR ABDOUL

• inspecteur Général Adjoint: MAHAMAT ABDERAMANE



INSPECTEURS:

AHMAT NGABO

ALI MAHAMAT IBEDALLAH

YOUSSOUF ALI MAHAMAT

DOUDJIMSENGAR TATOLNGAR

MAHAMAT AHMAT DJAMAL

Mme MAINEAL NADJOUNOUM ARLETTE

ADJIB KOULAMALLAH

AMIR ABDOULAYE ISSA

MAHAMAT MAHAMOUDI



Par décret n°1017 du 21 décembre 2021, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après :



SECRÉTARIAT GENERAL

Secrétaire Général : MADJITANGUÉ TRAHOGRA

Secrétaire Général Adjoint : MAHAMAT SALEH BEN BIANG



DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES JUDICIAIRES ET PÉNITENTIAIRES

Directrice Générale : Mme DEYO MBAITANGAMAL JULIENNE



Direction des Activités Judiciaires

Directeur : DAOUDONGAR MATHIAS

Directrice Adjointe : Mme DEMBAL KODBAYE DENISE



Direction des Droits Humains:

Directeur : MBAIDINGRA NGARSEDE VALERY

Directeur Adjoint : DOUGRI ABAKAR SALEH BRAHIM



Direction des Etablissements Pénitentiaires:

Directeur : DJIMRAMADJI FRANÇOIS

Directrice Adjointe : Mme FATIMAH MAHAMAT TAHIR



DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION

Directeur Général : MAHAMAT TADJADINE



Direction de la Législation et de Suivi des Accords

Directeur : ROTTA DINGAMADJI CARLOS

Directeur Adjoint : DJABOLANGUI NATHANIEL



Direction des Ressources Humaines et de la Planification

Directeur : ZENAL ABDINE IBRAHIM CHERIF

Directrice Adjointe : Mme FATIME ARDJOUNE ZIBEROU



Direction de la Statistique et de l’Informatique Judiciaire

Directeur : MAHAMAT ATTEIB IBRAHIM

Directeur Adjoint : NDILNODJI KOULASSENGAR