Tchad : 293 milliards Fcfa pour le plus grand projet sucrier de l’Afrique francophone

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamit Nguilin, le ministre du Développement industriel, Commercial et de la Promotion du secteur privé, Lamine Moustapha, et le représentant de SOMDIAA, société de droit français, ont conjointement signé jeudi, un mémorandum d’entente pour la réalisation d’un projet sucrier dans la région du Bahr Sara.



La réalisation de ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan national de développement (PND) 2017-2021 ; le gouvernement a lancé diverses concertations avec le secteur privé national et international pour sa pleine implication et sa participation au processus du développement du pays. C’est dans ce contexte que le groupe SOMDIAA a manifesté sa volonté d’appuyer le Tchad dans la mise en œuvre d’un projet structurant pour son économie.



Le projet a pour vocation de participer à la satisfaction croissante de la demande nationale du sucre et de permettre au Tchad d’être autosuffisant en terme de production sucrière. La demande du sucre, aliment de première nécessité, est estimée autour de 130.000 tonnes par an. Cette demande est fournie en partie par la compagnie sucrière du Tchad, filiale du groupe SOMDIAA, qui en produit près de 40.000 tonnes par an, soit un volume insuffisant pour alimenter l’ensemble du marché tchadien. Le reste est importé.



Le mémorandum d’entente vise à atteindre une production de plus 173.000 tonnes du sucre grâce à la mise en valeur d’un nouveau périmètre irrigué sur la rive droite du fleuve Barh Sara et la création d’un nouveau complexe agro-industriel dans le moyen Chari. C’est dans cette optique que le Groupe SOMDIAA a souhaité être le promoteur d’un projet d’envergure, avec le développement d’une surface cultivable de 16.000 Ha de cannes à sucre le long du fleuve Bahr Sara.



Le projet représente un investissement de l’ordre de 290 milliards de CFA et permettra la création de plusieurs milliers d’emploi directs et indirects dans cette province.



Le représentant de la filiale du groupe SOMDIAA, Vincent Bouckaert, a indiqué que ce projet contribuera à développer l’agro-industrie nationale avec pour conséquence la création d’emplois, le développement des compétences et l’essor d’un tissu industriel pérenne aux alentours du site.



Selon lui, la création de valeur ajoutée sur le territoire tchadien par la transformation de produits agricoles en produits finis, en remplacement de l’importation, contribuera au développement économique et bénéficiera à l’ensemble du pays.



Le ministre du Développement industriel, Commercial et de la Promotion du secteur privé, Lamine Moustapha, a affirmé que le mémorandum jette les bases d’une nouvelle coopération et d’un partenariat gagnant-gagnant entre le gouvernement et la SOMDIAA. Il a exhorté la société à "s’engager résolument pour entreprendre les premières activités, notamment la réalisation de l’étude de faisabilité devant conduire à la réalisation de ce projet d’investissement".



Pour sa part, le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a affirmé que le projet fera du Tchad le plus grand producteur du sucre en Afrique francophone. « Nous sommes en présence d’un investissement de 293 milliards, or pétrole. C’est le plus grand investissement qui sera réalisé au Tchad depuis l’indépendance. Je pense qu’on n’a pas d’autres records. Le Tchad est devenu une terre d’accueil importante des investissements directs étrangers et les financiers se battent pour investir dans ce projet », a indiqué le ministre.