Tchad : 2e édition de la course hippique au Ouaddaï

C'est le champ des courses hippiques situé à la sortie Ouest d'Abéché sur la route d'Abougoudam qui a servi de cadre à cette 2e édition. Elle a vu la présence du PDG de la société GEYSER, Amir Adoudou Artine, le 3ème adjoint au maire de la ville d'Abéché, Daoud Doungous Taguilo, ainsi que d'autres invités.



L'évènement est à mettre à l'actif du club de course hippique du Ouaddaï, en collaboration avec les sociétés GEYSER et ABOUSIMBIL, parrains de la course. 33 jokers issus de plusieurs localités notamment ABOUGOUDAM, KARKAR, BATOUMA, WADDI-CHOK, HADJILIDJÉ et ABÉCHÉ ont pris part à l'évènement.



Quatre courses ont marqué cette édition. Elles sont réparties en quatre catégories sur les distances de 1000 mètres, 1200 mètres, 1400 mètres et 1600 mètres. Cette dernière est la catégorie dénommée GARGACHI marquant le Grand prix.



Le 1000 mètres a vu la participation de six chevaux. Le joker GEYSER enregistré au nom de Amir Adoudou Artine a remporté la première place.



Pour la 2e catégorie de 1200 mètres, le joker AFASS MAKANAC est en première position. La 3e catégorie qui s'étale sur une distance de 1400 mètres a été arrachée par le joker ALHOUSSI de Youssouf Hissein. La dernière course de 1600 mètres, dénommée GARGACHI, a été remportée par le joker ALFATAHA de Abdelkerim Massangayan.



En remettant le meilleur prix de la course de la 2e édition, Amir Adoudou Artine, s'est félicité du bon déroulement de la compétition entre les différents jokers. Pour lui, la course hippique dans le Ouaddaï avance à un rythme acceptable. Il a lancé un appel vibrant aux autorités du pays afin d'aider cette discipline pour son épanouissement.



Les meilleurs jokers de chaque catégorie ont reçu chacun une moto et une somme de 250.000 FCFA.