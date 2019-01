Tchad : 3 jours de deuil national

Un décret du chef de l'Etat institue trois jours de deuil national sur l'ensemble du territoire à compter de ce mardi 29 janvier minuit jusqu'au jeudi 31 janvier à minuit, en hommage aux dix soldats tchadiens tués au Mali lors d'une attaque le 20 janvier dernier et à l'Ambassadeur et représentant du Tchad auprès de l'UNESCO, Mahamat Saleh Adoum Djerou, décédé à Paris il y a quelques jours.



Durant cette période de deuil, les drapeaux sont mis en berne et toutes les activités à caractère festif sont interdites. Seules les musiques religieuses et les prières sont autorisées dans les médias et les lieux de culte.