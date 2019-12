Tchad : 3 malfrats spécialisés dans le vol de bétail arrêtés à Am-Timan

Le groupement territorial nº15 de la Garde nationale et nomade du Tchad a présenté à la presse, ce mardi 24 décembre, trois malfrats spécialisés dans le vol de bétail. La cérémonie a eu lieu dans les locaux dudit groupement en présence du secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara.



Du 21 au 22 décembre dernier, sept cas de vol de bétail sont signalés à Am-Timan et ses environs. Les voleurs opèrent de manière très professionnelle. Il est donc difficile aux propriétaires de repérer les directions empruntées par ces filous qui sèment la confusion chez les éleveurs. Ces derniers continuent d'enregistrer du jour au lendemain, des pertes importantes de leur bétail.



Le représentant des victimes, Bretil Hissein et le chef de canton Salamat 2, Ousman Ali Fadel, ont exprimé leur gratitude aux forces de défense et de sécurité, surtout aux éléments de la Garde nationale et nomade qui ont pu récupérer le bétail des mains de ces malfrats. Ils ont demandé aux autorités d'agir contre ces malfrats qui sont pourtant bien connus à Am-Timan pour leur récidivisme.



Selon les deux intervenants, ces malfrats qui sont spécialisés dans le vol de bétail, sont issus d'un seul clan. Ils habitent un quartier de la ville d'Am-Timan depuis quelques années et n'avaient pour seule activité, que le vol de bétail. Bretil Hissein precise qu'ils ont même un leader connu de tous qui s'occupe de traiter les affaires judiciaires liées à leurs actes de vol.



Présent à la cérémonie, le préfet du Bahr-Azoum, Mahamat Nour Ali Saboune, a laissé entendre qu'en 2018, il était présent lors d'une descente suite à plusieurs cas de vol de bétail opérés par les mêmes accusés. Selon lui, ils ont pu saisir 30 boeufs volés et cachés dans le secteur habité par les mêmes bandits. Le préfet est très remonté contre les vols opérés par cette bande de malfrats.



Selon le commandant du groupement n°15 de la Garde nomade, Mahamat Issa, c'est suite aux informations fournies par les propriétaires qu'ils ont poursuivi les voleurs. Cette poursuite a permis de mettre la main sur trois malfrats et plus de vingt boeufs. Un des malfrats a trouvé la mort au cours de l'intervention.



Présidant la cérémonie, le secrétaire général de la province du Salamat a regretté la mort du malfrat avant de d'exprimer sa satisfaction face au travail abattu par les forces de l'ordre qui ont rendu les animaux aux vrais propriétaires.



Grâce aux interventions des forces de défense et de sécurité, cinq cas de vol de bétail sont maîtrisés sur les sept signalés. Trois autres voleurs suffisamment armés ont pris fuite mais les éléments de défense et de sécurité sont à leurs trousses.