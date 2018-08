La Haute autorité des médias (HAMA) a suspendu un journal hebdomadaire pour une durée de trois mois. Le journal en question s'est vu reproché d'avoir publié un article mettant en cause les relations diplomatiques entre le Tchad, le Qatar, la Turquie et le Soudan.



Cette sanction de la HAMA fait suite à une plainte émise par le Qatar et la Turquie.