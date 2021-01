Tchad : 3 morts au Sila dans un accident de circulation lié au mauvais état des routes

Trois personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées jeudi matin, dans un accident de la route survenu sur l'axe de Loubeitigué, vers la zone de Kerfi dans la province de Sila. Les blessés ont été évacués à l'hôpital de Koukou Angarana.



À l'origine de l'accident, le véhicule qui transportait des marchandises a dérapé et fait un tonneau sur la route. Le mauvais était des routes est la cause principale de cet accident, ce que déplorent les transporteurs et opérateurs économiques. Pourtant, la province de Sila a un important potentiel économique.

Les forces de sécurité se sont rendues sur les lieux pour le constat.