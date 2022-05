Tchad : 3 morts dans un accident de bus près de Bedaya

Un véhicule de transport de l'agence Kingui, en provenance de N'Djamena, a percuté le 29 mai vers 16 heures un véhicule transportant des bagages de l'agence Atta Voyage, en provenance de Sarh. L'accident a eu lieu près du village Holo, dans une localité située à 40 kilomètres de Bedaya (Mandoul).



Le bilan est de trois morts et plusieurs blessés. Ces derniers ont été transférés à l'hôpital provincial de Sarh.



D'après les témoignages de passagers, la cause de l'accident est liée à l'excès de vitesse et au non respect du Code de la route.