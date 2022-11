Tchad : 3 repas par jour, alimentation saine et sport, recommandent les nutritionnistes

Dr. Himeda Makhloufn, nutritionniste et technologue alimentaire, par ailleurs facilitateur REACH, explique que l'équilibre alimentaire passe par une bonne ration avec un apport en énergie et des nutriments nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme.



Il recommande de prendre nécessairement trois repas par jour. Ces repas doivent avoir des nutriments et énergies complémentaires proportionnelles allant de 20 à 25% le matin pour le petit-déjeuné, 40 à 45% pour le déjeuner et 25 à 30% pour le dîner.



L'alimentation va jouer un rôle important dans la prévention. Par contre, si elle est impropre à la consommation, elle aura un rôle négatif sur l'organisme.



Les diabétiques doivent renforcer leur alimentation en calories. Il est recommandé 50 à 55% par jour par les glucides, 30 à 35% par les lipides et 10 à 15% pour les protéines afin d'avoir une alimentation saine et équilibrée.



L'exercice physique tel que le sport permet également de contrôler la maladie et d'éviter la prise en charge des médicaments.



L'intervenant situe les facteurs de risques sur les aliments impropres à la consommation et fait certaines recommandations relatives à la prévention et à la prise en charge des maladies.