Tchad : 30 étudiants de l'Université Adam Barka diplômés

Une cérémonie de remise d'attestations de fin de formation a eu lieu ce mardi matin au sein de l'Université Adam barka d'Abéché, dans la province du Ouaddaï.



30 lauréats de la filière Administration et gestion économique ont reçu leur attestation de fin de formation, en présence du doyen de l'Université, du corps professoral, des étudiants et d'autres invités.



Le président du comité d'organisation a remercié tous les lauréats pour leurs efforts. Il a invité les autres étudiants à amorcer le même chemin dans la recherche des connaissances. Il a également sollicité un renforcement en équipements pour la 4ème année.



Le doyen de la faculté de droit et des sciences économiques, Ali Mahamat Ahmat, a remercié les lauréats pour le travail fourni. Il a appelé les autres étudiants à suivre cet exemple.



La cérémonie a pris fin par la remise d'attestations.