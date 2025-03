Tchad : 30 jeunes filles d'Abéché formées aux métiers du numérique grâce au projet SAS HAKEUSE

Dans le cadre du projet de formation SAS HAKEUSE, une cérémonie de remise des attestations de formation a eu lieu à l'Institut National de Science et Technologie d'Abéché (INSTA), au profit de jeunes filles de la ville d'Abéché. Cette formation, rendue possible grâce à Wenak Labs et Simplon, a bénéficié du soutien de l'Ambassade de France au Tchad. Au total, 30 filles ont reçu leurs attestations, devenant ainsi des expertes en numérique et digitalisation. Ce projet vise à démocratiser l'accès aux nouvelles technologies et à favoriser l'innovation sociale à travers la formation. Hassan Moustapha, représentant de Wenak Labs, a souligné l'importance de telles initiatives dans un cadre structuré avec des partenaires engagés. Il a déclaré que cette première édition de SAS HAKEUSE à Abéché démontre l'impact positif de la formation sur les jeunes filles.

Dr Ali Barka, représentant du directeur général de l'INSTA, s'est également réjoui de la tenue de cette formation au sein de son institution. Il a affirmé que cette initiative s'inscrit pleinement dans leur mission de formation et d'accompagnement des jeunes vers les métiers d'avenir.