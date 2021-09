Tchad : 300 femmes en formation sur l'entreprenariat à Ndjamena

Depuis le 14 septembre dernier, la Maison de la femme de Ndjamena abrite un atelier de formation sous le thème : « détermination des femmes commerçantes et entrepreneures en tant que levier de développement économique dans le processus de la transition ». Conjointement organisée par Bet Al Nadja et l'ONG AFCCET, cette formation est une initiative visant à édifier, orienter et sensibiliser la femme commerçante, dans l'amélioration de son activité commerciale.



La formation a été lancée par Mme Amina Priscille Longoh, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfance, en présence de ses collègues ministres, et du maire de la commune du 5ème arrondissement de Ndjamena. « La femme commerçante et entrepreneure joue un rôle décisif dans l'économie nationale et le gouvernement met tout en œuvre pour son accompagnement. Plusieurs décisions importantes prises en faveur des femmes par le CMT sont à saluer, et cela présage des lendemains meilleurs », a déclaré la ministre de la Femme.



Mme Amina Priscille Longoh exhorte les femmes à suivre avec une grande attention, cette opportunité d'apprendre qui s'ouvre à elles. « Vous serez sensibilisées et orientées pendant trois jours, dans les techniques entrepreneuriales et les possibilités d'accompagnement par Bet Al Nadja », dira-t-elle.

Le président de la Chambre de commerce, Ali Adji, a indiqué que « l'entrepreneuriat féminin est aujourd'hui, plus que jamais, un maillon très essentiel dans la chaîne du développement socioéconomique de notre pays ». La formation prend fin le 16 septembre 2021.