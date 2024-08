Tchad : 300 jeunes prêts à briller en art oratoire et présentation de projets grâce à l'ONAPE

C'est le Cabinet "Art Oratoire Sans Frontières" qui a formé ces plus de 300 jeunes demandeurs d'emploi durant neuf jours de formation. Plusieurs thématiques ont été abordées, notamment les notions d'art oratoire, de l'orateur, la gestion de la peur de parler en public, la structure du discours, etc.



Le principal coach de formation en art oratoire, Don Ebert, a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement des activités et a affirmé que son cabinet a répondu favorablement aux attentes et aux besoins des participants. Il a exprimé sa gratitude à l'ONAPE pour avoir permis la réalisation de cette session.



Aux participants, Don Ebert a lancé : "Un programme d'art oratoire qui prend fin n'est pas la fin de tout ; il faut continuer à le pratiquer sans cesse, à s'entraîner, car les grands orateurs, les bons orateurs n'arrêtent jamais de travailler." Il a également encouragé les participants à la lecture, à la pratique vocale, à la respiration et à l'improvisation.