Tchad : 300 jeunes recrutés pour une opération de collecte des ordures à Pala

Le Premier magistrat de la commune de Pala, Tao Hindabo, salue cet appui de son partenaire qui entre dans le cadre d'un protocole d'accord signé entre son institution et ledit projet depuis quelques années. Selon lui, plusieurs infrastructures scolaire, sociopolitique, sanitaire, d'assainissement et d'hygiène et sans oublier le renforcement des capacités des agents pour la gestion de ces infrastructures ont été réalisés grâce à ce partenaire, au profit de la commune de Pala.



Pour le succès de cette opération de collecte des ordures, Tao Hindabo exhorte les 300 jeunes recrutés dans les quatre arrondissements de la commune de Pala, pour les 10 jours d'activités, à travailler sans paresse car la ville leur appartient. Une ville propre est une ville attractive, conclut-il.