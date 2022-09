Tchad : 300 jeunes vacanciers reçoivent leurs parchemins de fin de formation professionnelle

Au total, 300 jeunes vacanciers ont été formés dans différents domaines à savoir : électricité-bâtiment, installation solaire, couture et informatique bureautique.



Remettant les attestations aux récipiendaires, le représentant du directeur général du FONAP, Ousman Adirdir Mahadi, a relevé que le FONAP est un organe technique qui a pour mission principale de valoriser les ressources humaines des salariés des entreprises, des organisations informelles et des jeunes et femmes vulnérables.



Pour lui, la question de la formation et de l’emploi des jeunes est un enjeu majeur pour le FONAP comme pour la plupart de leurs partenaires. Ousman Adirdir Mahadi a rassuré que le FONAP ne ménagera aucun effort pour que ces formations se tiennent chaque année au moment indiqué. Chaque participant recevra un kit d’accompagnement selon son domaine de formation.



Le directeur général du centre Oxford club UNESCO, Charfadine Adam, a pour sa part rappelé aux récipiendaires qu’ils sont des professionnels dans leurs domaines respectifs de formation et non des diplômés. "Les diplômés ont un cursus à faire tandis que les récipiendaires de cette formation sont formés et outillés pour une intégration rapide à la vie active", ajoute le directeur général du centre Oxford club UNESCO.