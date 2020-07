Tchad : 31 centres de santé de N'Djamena renforcés avec des équipements sanitaires

La déléguée sanitaire de N'Djamena, Dr. Raouda Mahamat Youssouf, a affirmé que ce don conséquent va appuyer 31 centres de santé des districts des 7ème et 9ème arrondissements. Elle a exhorté les responsables des centre de santé à en faire bon usage pour sauver des vies et à se protéger eux-mêmes.



D'après David Kerespars, chef de bureau de la direction générale de la protection civile et des opérations d'aide humanitaire européennes (ECHO), l'Union Européenne et la Croix-Rouge se sont joints à d'autres partenaires comme l'ONU ou des ONG pour contrer les effets potentiellement dévastateurs de la pandémie de Covid-19, tant sur le plan sanitaire qu'économique.



"Le virus continue de circuler activement sur l'ensemble de la planète et le Tchad n'est pas épargné. Les experts nous prédisent qu'il faudra vivre avec encore plusieurs années. Il est essentiel de maintenir une vigilance accrue, notamment dans l'application quotidienne des gestes barrières", a indiqué David Kerespars.



Au titre de l'aide humanitaire de l'Union européenne, 1,76 milliard Fcfa ont été dégagés pour cette réponse à la crise.