TCHAD

Tchad : 33% de femmes et 67% d'hommes au Conseil national de transition

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 24 Septembre 2021

La charte de transition mise en place par le Conseil Militaire de transition donne, au Président de la République, le pouvoir de nommer les 93 conseillers de la transition, mais dans un souci d’inclusivité, de representativité et de cohesion nationale, le General de Corps d’Armée, Mahamat Idriss Deby ITNO Président du Conseil Militaire de Transition, Chef de l’Etat a confié cette mission à un Comité Adhoc à travers le décret N° 54/PCMT/2021 du 11 juin 2021. Ce Comité ad hoc est composé des personnalités issues de toutes les couches représentatives, des corporations, des partis politiques, des jeunes et des femmes ayant une compétence reconnue et crédibles, aux fins de garantir une sélection transparente des membres du CNT.