Tchad : 33 médailles d'athlétisme remises au ministre des Sports

N'Djamena - 33 médailles dont 13 en or et d'autres en bronze et argent ont été remises ce 6 juillet 2022 au ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Entrepreneuriat, Mahamoud Ali Seïd, au cours d'une cérémonie à l'initiative du Comité olympique et sportif tchadien (COST). Ces médailles ont été remportées par les athlètes tchadiens au Cameroun.



Le président de la Fédération tchadienne d’athlétisme, Faudet Ali, a souligné que les médailles ont été remportées dans des conditions difficiles. "Malgré les conditions de voyage par la voie terrestre et le manque de moyens nécessaires pour mettre à l’aise les athlètes, ceux-ci ont fait preuve de courage pour faire flotter le drapeau du Tchad à l’extérieur et sont rentrés avec honneur", affirme Faudet Ali.



Recevant les médailles de la part des athlètes, le ministre Mahamoud Ali Seïd s’est réjouit des victoires et a exprimé sa fierté.



"Nous sommes dans l’obligation de vous rendre l’ascenseur et je vous assure que je m’engagerai personnellement à plaider pour votre sort auprès du président du Conseil militaire de transition (CMT) pour qu’à la prochaine complétion, vous ayez de quoi à vous déplacer dans les meilleurs conforts", a dit le ministre.