Tchad : 35 morts et six blessés dans un violent affrontement au Sud (gouvernement)

Ce tragique affrontement a causé la mort de trente cinq (35) personnes et six (6) blessés. Les Forces de Défense et de Sécurité sont rapidement intervenues et ont réussi à maîtriser la situation, selon Gassim Cherif Mahamat, ministre de la Communication.



À cet effet, sur instruction du Premier Ministre, Amb. Allah Maye Halina, une délégation gouvernementale conduite par le Ministre D'Etat, Ministre de l'Administration du Territoire et de Décentralisation et celui de la Sécurité Publique s'est rendue sur place pour évaluer l'ampleur du drame et apporter le soutien nécessaire aux populations affectées.



Le Gouvernement présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées, exprime sa compassion aux blessés et les assure de tout son soutien.



Par ailleurs, le Gouvernement condamne avec la plus grande fermeté ces actes barbares et informe que toutes les mesures nécessaires sont prises pour identifier, traquer et traduire en justice les auteurs et complices Le Gouvernement appelle enfin à la retenue et à la responsabilité de tous, dans un esprit de paix et d'unité.