Tchad : 351 candidats affrontent le baccalauréat au Sila

Ce matin, les candidats des séries AA et Scientifique D ont passé la première partie de l'examen.



Donnant le coup d'envoi, le secrétaire général provincial Ali M'Bodou Djibrine a félicité tous les candidats de la province du Sila qui ont suivi les cours et qui se présentent aujourd'hui pour passer cet examen final qu'est le baccalauréat de l'enseignement secondaire.



Il a également encouragé les candidats à bien travailler sur les épreuves, en se concentrant sur ce qu'ils ont appris en classe, sans paniquer, et en abordant les examens avec courage et confiance.



Par ailleurs, il a donné des instructions aux responsables de la surveillance pour éviter toute tentative de tricherie ou tout autre acte interdit pendant cette période.



Ali M'Bodou Djibrine a également tenu à rassurer que le gouvernement de transition et le ministère de l'Enseignement supérieur tiennent toujours leurs promesses en ce qui concerne le développement du pays et la valorisation de l'éducation et du système éducatif. Il a souligné que le développement commence avec les jeunes présents ici.



Un total de 351 candidats de toutes les séries confondues passeront les épreuves écrites du baccalauréat lors de la session de juin 2023 dans la province de Sila.