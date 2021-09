Tchad : 359 candidats frappent à la porte de l'ENA dans le Ouaddaï

Le lycée franco-arabe d'Abéché a servi de cadre au lancement du concours de l'ENA dans la province du Ouaddaï. C'était en présence du délégué de l'Education nationale et de la Promotion civique et du troisième adjoint au maire de la ville d'Abéché.



Le président du centre d'Abéché, Mahamat Saleh, par ailleurs directeur général adjoint de l'ENA, a demandé aux candidats de respecter les consignes de ce concours avant de leur souhaiter une bonne chance. Lançant officiellement le concours de l'ENA dans le Ouaddaï, le directeur du cabinet du gouvernorat, Madjiyambaye Djasra, a rassuré au président du centre de l'appui à tous les niveaux, du début jusqu'à la fin de ce concours.



Il a demandé aux surveillants d'aider le président du Centre à accomplir cette mission régalienne à lui confiée par l'État, et aux candidats internes et externes, de respecter les consignes édictées par l'ENA et surtout, le respect strict des mesures barrières.