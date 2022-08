Tchad : 36 mouvements politico-militaires favorables au projet d'accord de Doha

Pour le ministre des Affaires étrangères , Cherif Mahamat Zene, c’est une mission, longue et difficile mais les membres de la délégation ont gardé leur cohésion pour arracher un projet d’accord avec la plupart des groupes politico-militaires pour leur participation au Dialogue National Inclusif.



Le rapporteur de la délégation, Limane Mahamat, a expliqué dans les détails les péripéties de cette mission, les incompréhensions ainsi que tous les rebondissements auxquels la délégation a fait face.



Sur les 59 politico-militaires et groupes assimilés contactés pour ces négociations, 57 y compris 5 groupes de personnes ressources assimilés aux politico-militaires ont répondu présents.



Après d’âpres négociations, le 30 juin 2022, un document a été soumis aux deux parties, a souligné Limane Mahamat. La partie gouvernementale et 36 mouvements politico-militaires favorables à la poursuite des négociations ont accepté ce document, lequel sera la base du projet d’accord.



Pour Limane Mahamat, la mission confiée à la délégation gouvernementale et le Comité Technique Spécial chargé des négociations avec les politico-militaires est bien circonscrite.



La signature d’un accord pour la participation d’un grand nombre de politico-militaires en pourparlers profile à l’horizon, indique la présidence. Le chef de la transition a félicité la délégation gouvernementale pour le travail abattu tout en exhortant ceux des politico-militaires, toujours indécis à privilégier l’intérêt supérieur de la Nation en acceptant le projet d’accord en vue de leur participation au Dialogue National Inclusif.