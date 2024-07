Tchad : 3675 candidats composent le BEF dans la Tandjilé-Ouest

Le coup d'envoi de l’examen a été donné par le Secrétaire Général de la commune de Kélo, Djona Sabiou, lors de la cérémonie de lancement des épreuves écrites.



L'Inspecteur Départemental de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique de la Tandjilé-Ouest, Amos Ampil Mahamat, a rassuré les élèves que les sujets sont proposés par leurs enseignants et sont à leur portée. Il a insisté sur l'importance d'éviter les tricheries.



Lors de l'ouverture des épreuves écrites du BEF, Djona Sabiou a exhorté les candidats à travailler dans la quiétude et à éviter les tricheries, soulignant que c'est un moment d'évaluation crucial. Il a également demandé aux correcteurs et surveillants de faire leur travail correctement pour assurer l'avenir des élèves.



Il est à signaler que la Tandjilé-Ouest compte 11 centres d'examen, dont 5 principaux et 6 secondaires. À Kélo, il y a 4 centres d'examen, dont un centre arabe. La première épreuve lancée est la rédaction, dont le sujet est intitulé : « Le Cinéma, la Télévision et le Téléphone ont des impacts négatifs sur la jeunesse. En tant que jeune, comment pensez-vous lutter contre ce phénomène ? »