TCHAD Tchad : 371 lauréats de l'INJS reçoivent leur diplôme et espèrent l'intégration

Alwihda Info | Par Malick Mahamat Tidjani - 26 Octobre 2019 modifié le 26 Octobre 2019 - 12:47





371 lauréats des 16ème et 17ème promotions de l'Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) ont reçu ce vendredi 25 octobre 2019 leur diplôme, au cours d'une cérémonie. Les lauréats sont issus des formations suivantes : instructeur de jeunesse et animation ; conseiller d'éducation physique et sportive ; professeur adjoint d'éducation physique et sportive ; conseiller de jeunesse et d'animation.



Le directeur général de l'INJS, Moussa Hassan Idebey, a remercié le chef de l'Etat, Idriss Déby et le ministre de la Promotion des jeunes, des Sports et de l'Emploi, pour le soutien multiforme en toute circonstance apporté à l'INJS dans le cadre de l'accomplissement de sa mission qui est celle de former la jeunesse tchadienne.



Une motion de remerciement a également été adressée au ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social qui, "avant l’avènement de la crise économique, n’a ménagé aucun effort tendant a l’intégration des lauréats de l'INJS."



"Le président de la République, lors de la cérémonie solennelle de remise des parchemins aux médecins formés à Cuba, a promis l’intégration de 20.000 jeunes à la fonction publique dès 2020. Nous osons croire qu’a la suite de cette promesse, le ministère en charge de la fonction publique prendra en compte, en priorité, les lauréats de l’INJS en instance d’intégration", a indiqué le directeur général de l'Institut, Moussa Hassan Idebey.



"En ce qui concerne les 16ème et 17ème promotions, nous avons formé au total 371 jeunes lauréats parmi lesquels 92 filles. Chers lauréats, je vous exhorte à confronter la théorie à la pratique pour relever les nombreux défis qui vous attendent. Vous avez certes fini vos études mais sachez que ces défis sont immenses car la nation toute entière compte sur vous", a-t-il ajouté.

Le ministre de la Promotion des jeunes, des Sports et de l'Emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye, a adressé ses félicitations aux lauréats pour cette étape importante de leur formation qui déterminera la suite de leur orientation professionnelle.



"Vous devez vous comporter en modèles devant les jeunes, leur indiquer le chemin à prendre, les choix à opérer et les actions à entreprendre dans ce monde en perpétuelle mutation. C’est ainsi que des milliers de jeunes seront intégrés à la fonction publique en 2020", a affirmé Mahamat Nassour Abdoulaye.



Depuis sa création jusqu’à nos jours, l’INJS a formé 6.122 jeunes dont 1.081 filles toutes filières confondues.





