Tchad : 3ème édition du forum des universités d'été du jeune avocat du RUBAC

Le Réseau des Unions et Associations des Jeunes Avocats des Barreaux de l'Afrique Centrale (RUBAC) a organisé un forum d'échanges ce mercredi 21 août 2024 à Ndjamena sous le thème : « La professionnalisation des cabinets d'avocats en Afrique ».



Cette cérémonie a été présidée par le ministre d'Etat, ministre de la Justice, Garde des sceaux Abderrahim Bremé Hamid, avec la présence remarquée de plusieurs jeunes avocats venus de Dakar et d’Abidjan, qui prennent part à ces assises qui dureront quatre jours.



Le président du Comité d'organisation, Me Oyadjibaye Nestor a tout d'abord exprimé sa gratitude à tous les participants ayant pris part à cette cérémonie d'ouverture. Il a rappelé également que le Réseau des Unions et Associations des Jeunes Avocats des Barreaux de l'Afrique Centrale dénommée (RUBAC) a été créé en 2019 en République du Congo.



Cette organisation associative à caractère international s'est fixée pour but d'offrir aux jeunes avocats des barreaux des États membres de la CEEAC, un cadre institutionnel d'échanges des cultures, de partage d'expériences et de connaissances, afin de contribuer au renforcement de l'idéal de l'intégration communautaire.



Me Oyadjibaye Nestor indique que le RUBAC a pour objectifs de préparer les jeunes avocats à l'évolution du marché juridique mondial, notamment avec le défis du numérique, de promouvoir et vulgariser le droit des affaires, renforcer la compétence des jeunes avocats de la CEEAC, mais aussi et surtout, de renforcer la confraternité entre les jeunes avocats.



Le bâtonnier de l'ordre des avocats du Tchad, Me Djerandji Dionroh Laguerre, a souligné dans son discours que ces universités d'été qui s'inscrivent déjà dans une tradition du RUBAC, contribuent, à n'en point douter, à offrir aux jeunes avocats, un cadre institutionnel d'échanges des cultures, de partage d'expériences et de connaissances.



Tel est le but du Réseau des Unions et Associations des Jeunes Avocats des Barreaux de l'Afrique Centrale qui s'inscrit en droite ligne de l’Union des Avocats d'Afrique Centrale (UNAAC) qui tiendra son congrès à Ndjamena en marge de la 2ème rentrée solennelle couplée d'un colloque scientifique CIB-UNAAC-Barreau du Tchad, en partenariat avec l'OIF les 26, 27, et 28 septembre 2024.



Me Djerandji Dionroh Laguerre explique également que, durant ces quatre jours, les participants vont échanger sur les thématiques d'un grand intérêt pour leurs vies professionnelles. « C’est aussi un moment de brassage, de confraternité qui est le socle de notre noble profession », a-t-il rappelé.



Le ministre d'Etat, ministre de la Justice, des Droits humains, Garde des sceaux, Abderrahim Bremé Hamid explique que ces assises permettront aux participants d'approfondir leurs connaissances, et de renforcer la confraternité entre les jeunes avocats des différents barreaux du RUBAC. Le ministre d'Etat a tenu à saluer les efforts déployés au quotidien par les avocats pour défendre les droits et les libertés de nos concitoyens.



C'est pourquoi il affirme que, le gouvernement de la République du Tchad, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'Etat, Mahamat Idriss Deby Itno, s'engage à soutenir les avocats dans leurs initiatives, et à travailler main dans la main avec eux, pour renforcer les capacités des systèmes judiciaires de nos pays.